Varētu rosināt neaplikt ar NĪN līdz 100 000 eiro vērtas iedzīvotāju dzīvojamās mājās

Kadastra vērtību noteikšanai jaunajā kārtībā tāpat plānots ņemt vērā ēkas būvniecības gadu. Attiecīgi vērtības aprēķinā tiks ieviesti korekcijas koeficienti par būvniecības periodiem un nolietojuma grupām. Būvniecības periodus paredzēts sadalīt sešās grupās - līdz 1914.gadam, no 1915.gada līdz 1945.gadam, no 1946.gada līdz 1990.gadam, no 1991.gada līdz 2000.gadam, no 2001.gada līdz 2014.gadam, kā arī ēkas, kas celtas no 2015.gada.