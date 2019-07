Igaunijā patēriņa kredītus izmanto retāk nekā Latvijā un Lietuvā

Igaunijā patēriņa kredīta aizdevumu pēdējo divu gadu laikā izmantojuši 25% no respondentiem, kamēr Latvijā un Lietuvā attiecīgi - 33 un 34%.

To, ka cilvēki patēriņa kredītu aizdevumus izvēlas pārdomāti, liecina arī dati, ka pirms kredīta piedāvājuma izvēles trešdaļa respondentu Latvijā salīdzina vairākus piedāvājumus, Lietuvā tam uzmanību pievērš vēl vairāk - piedāvājumus salīdzinājuši 37% respondentu, savukārt Igaunijā - 28%. Tieši jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem Latvijā izvēli ietekmējis arī kredīta saņemšanas ātrums, kas bijis noteicošais iemesls kredīta izvēlē 30% respondentu šajā vecuma grupā. Savukārt vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem biežāk lēmums par kredīta piedāvājuma izvēli balstās iepriekšējā pieredzē (33%).