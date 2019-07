Ceļvedis: Jūras svētki, Eds Šīrans, operete, Imantdienas, street food

Sestdien, 13. jūlijā, Ventspilī notiks tradicionālie Jūras svētki ar šā gada devīzi “SPĒKS UN DAILE”. Galvenie notikumi un bagātīga svētku programma norisināsies Ostas ielas promenādē no plkst. 11.00 līdz 16.30, un svētku turpinājums vakarā ar tautā iemīļoto dziesmuspēli “Tobāgo” un nakts balli no plkst. 20.00 līdz 04.00. Svētkus vadīs aktrise un dziedātāja Karīna Tatarinova un aktieris Normunds Laizāns. Programma.

Jūras svētku programma norisināsies plašā teritorijā – laukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars”, Juliannas pagalmā, Liepājas ostas promenādē un mazajās ieliņās ap to – uz “Jūras skatuves”, “Vēju pagalmā”, “Kurzemes gadatirgū” un “Piedzīvojumu ielā”. Pasākuma centrālā norises vieta būs “Jūras skatuve”, un tās programma tiks veidota kā mūsdienīgu, aktuālu, dažādu žanru pārstāvošu spilgtu notikumu un priekšnesumu epicentrs. Uz svētku skatuves satiksies mierpilna noskaņas mūzika ar enerģijas pilnu un mūsdienīgu tautas mūzikas interpretāciju, aktuālu rokmūzikas skanējumu, dinamisku hip - hop performanci un episku dienas finālu ar komponista Kārļa Lāča veidoto mūziku izrādei “Pūt, vējiņi!”, kas šajā pasākumā tiks atskaņota jaunās variācijās. Programma.

11. jūlijā Kalnciema kvartālā norisināsies leģendārā kvarteta «Eolika» koncerts, sākums plkst. 19.00, ieeja bez maksas. Košas dziesmas vasarai izpildīs leģendārais kvartets: Olga Rajecka, Ilona Stepanova, Dainis Dobelnieks, Viktors Zemgals. Skanēs tādas dziesmas kā «Zemeņu lauks», «Pasaule pasaulīt», «Noktirne», «Tu smejies sapnī», Raimonda Paula dziesmu popūrijs un daudzi citi «Eolikas» hiti. «Eolika» ir latviešu popgrupa, kas dažādos sastāvos pastāv jau no 60. gadu beigām. Vakara ievadā dzirdēsim jauniešu vokālo grupu NANDO, Quatro (soliste Beāte Medere) un The Eve (soliste Evelīna Homčenko).

11.jūlijā Dzintaru koncertzālē savas Eiropas turnejas ietvaros ar grandiozu koncertu viesosies britu rokmūzikas dīva Bonija Tailere. Viņa izpildīs savus superhitus “The Best”, “It’s a Heartache”, “Total Eclipse of the Heart” un citas klausītāju iemīļotas dziesmas, kā arī jaunāko veikumu no martā izdotā albuma. Šī būs vienīgā dziedātājas uzstāšanās Baltijas valstīs.