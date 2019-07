Augļi rada lieko svaru jeb 5 negribētas patiesības par augļiem

Tāpēc realitāte ir samērā skarba - ja negrasāties pēc augļu ēšanas doties uz trenažieru zāli, pie vecmāmiņas uz siena talku vai ar draugiem velobraucienā, nelolojiet ilūzijas, ka, ēdot augļus, tievēsiet! Augļu diētas svaru nomest nepalīdzēs – tieši pretēji, dzīvosiet nemitīgā izsalkumā un īgnumā par to, ka cerētā rezultāta nav. Tāpēc ēdiet augļus, uzņemiet tajos esošos vitamīnus un minerālvielas, tomēr dariet to ar mēru, lai šie veselīgie kārumi tiešām sniegtu enerģiju, dzīvesprieku un vasarīgas garšas baudījumu, nevis vilšanos, ka no atvaļinājuma vasarnīcā neizdodas atgriezties ar ideālu figūru, jo ēdāt “tikai augļus”!