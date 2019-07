Slavenības uz oglēm: Marta Grigale

Viens no pirmajiem vasaras vēstnešiem, kā zināms, ir ugunskura un uz grila cepta ēdiena smarža, kas vilina no kaimiņu pagalma. Kas gan būtu latvietis, ja viņš kaut reizi nebūtu cepis šašliku pie dabas krūts? Katram no mums ir sava iecienītākā recepte, bet interesanti, ar kādu ēdienu grila sezona saistās sabiedrībā atpazīstamiem ļaudīm? TVNET rubrikā "Slavenības uz oglēm" aicinājām ar savu recepti dalīties Pieci.lv ētera personību, dziedātāju Martu Grigali.