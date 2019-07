Mūziķe VIŅA izdod otro singlu no gaidāmā albuma

VIŅA par darbu kopā ar PRAGAII saka: “Arī šoreiz džekiem neticami ātri un meistarīgi izdevās uztaustīt sajūtu, kas slēpjas dziesmas tekstā, un ietērpt to mūzikā. Radošais process gan Mute studijā, gan ārpus tās mums kopā ir bijis tik viegls un pacilājošs, ka noteikti radīsim ko jaunu arī nākotnē.”

Dziesmas nosaukums "Saint Bris le Vineux" cēlies no neliela ciemata Francijā, kurā 2018. gada septembrī VIŅA pavadīja divas nedēļas kopā ar vairākiem brīnišķīgiem cilvēkiem no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Dziesmas vārdi tapa, iedvesmojoties no visa apkārt notiekošā un telefona sarunām ar labāko draudzeni, kas tikmēr atradās Spānijā.