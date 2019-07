Latvijā atgriežas dziesminiece Džudita Ouena

Džudita Ouena ir talantīga mūziķe, stāstniece un aranžētāja, kuras mūzikā dzirkstī humors un sirsnība. Pasaules atzinību izpelnījās 2018. gadā izdotais albums “redisCOVERed”, kurā Ouena aranžējusi labi pazīstamas popa, roka un džeza mūzikas dziesmas, tajā skaitā repera Dreika “Hotline Bling”, Eda Šīrana “Shape of You”, grupas “Deep Purple” dziesma “Smoke on the water” un citas leģendāras dziesmas, piešķirot tām jaunu vēstījumu.