Eda Šīrana koncerts Lucavsalā mainīs rīdzinieku ikdienu: prognozējami gradiozi sastrēgumi

Lai mazinātu sastrēgumus un haosu, gan uz koncerta vietu, gan no Lucavsalas tiks norīkoti papildu sabiedriskā transporta reisi.

Speciāls trolejbusa maršruts 12. jūlija vakarā kursēs no Latvijas Universitātes ēkas līdz Lucavsalai. Speciālā maršruta trolejbusi sāks kursēt no 18.00. Uzreiz pēc koncerta trolejbusi šajā maršrutā vairs nekursēs.

Jāņem vērā, ka privātam transportam Lucavsala būs slēgta, bet vieni no Igaunijas un Lietuvas tiks izvietoti Zaķusalā līdz TV tornim. No sastrēgumiem, visticamāk, neizdosies izvairīties arī tiem, kas vēlēsies pamest Rīgu, tāpēc prom no pilsētas šoreiz vēlams doties agrāk, savlaicīgi izplāņojot maršrutu.