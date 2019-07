Eksistē zāles migrantu pieplūduma mazināšanai

Bukovskis atbildēja, ka problēma būtu jārisina jau pašā saknē un būtu jālūkojas uz to, kāpēc vispār cilvēks ir izvēlējies aizbraukt. Viens no šiem iemesliem ir bezdarbs. «Jebkuram cilvēkam ir svarīgi, ka viņam ir darbs, kas nodrošina piederību, mērķi, dzīves jēgas sajūtu un ienākumus sevis, kā arī ģimenes nodrošināšanai. Problēma ir tajā, ka mēs redzam situāciju, ka ir vesela kaudze valstu, kurās tas vienkārši nenotiek. Viens no risinājumiem šādā gadījumā būtu kaut kas līdzīgs Māršala plānam Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfrikai,» saka pētnieks.