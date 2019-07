Sporta arbitrāžas tiesa atcēlusi Mutko piespriesto mūža diskvalifikāciju

Tikmēr CAS savu lēmumu pamatoja ar to, ka Mutko nebija nedz atlēts, nedz treneris, nedz tika iekļauts apkalpojošajā personālā, tāpēc viņam piespriestā diskvalifikācija esot ārpus arbitrāžas tiesas jurisdikcijas. Lēmumā arī noteikts, ka Mutko ir tiesības apmeklēt turpmākās Olimpiādes, ja vien SOK viņu uz tām ielūgs.

Līdz ar pieņemto lēmumu Krievijas Olimpiskās komitejas goda vadītājs Aleksandrs Žukovs paziņoja, ka atceltā diskvalifikācija pierādot faktu, ka tāda valsts atbalstīta dopinga sistēma nekad nav pastāvējusi. "Pasludinātais lēmums tikai pierāda to, ko mēs jau iepriekš regulāri teicām - tāda valsts dopinga programma nekad nav pastāvējusi," ziņu aģentūrai TASS teica Žukovs. "Man ir prieks, ka CAS ir ieņēmusi šādu pozīciju. Apvainojumi pret Krieviju par it kā esošu valsts dopinga programmu bija nepamatoti. Tie bija safabricēti meli no Grigorija Rodčenkova puses, kurš pats vadīja šo sistēmu."