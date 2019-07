Laima Vaikule atklāti par cīņu ar krūts vēzi

Publiski Vaikule par to nevienam nestāstīja, un sīkākas detaļas par viņas onkoloģisko saslimšanu tolaik zināja tikai viņas dzīvesbiedrs Andrejs Latkovskis. Par laimi, Vaikulei slimību izdevies pārvarēt, taču pēc viņas domām – ne ar saviem nopelniem.

“Teikt, ka es kaut ko uzvarēju, nav taisnība. Tas ir liktenis, man paveicās. Tas nozīmē, ka es nebiju visu pateikusi, tas nozīmē, ka man vēl kaut ko vajag izdarīt, kaut ko saprast. Tāpēc es uzskatu, ka manu nopelnu tur nav nekādu. Es vienkārši pārdzīvoju smagu pārbaudi. Ordeni par to man nedos, un ne jau no manis tas atkarīgs, bet gan no kāda tur augšā,” pārdomās par piedzīvoto dalījās Vaikule.