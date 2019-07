Jāņa Krīvēna perfektais randiņš ir bingo vakars "Zilajā dimantā"

FIRST koncerts bija neeeereāli traks. Milzīgs paldies visiem, kuri atnāca un žēl par tiem, kuri netika iekšā, bet nu LIFE IS LIFE. Noteikti, ka paspēsim vēl saslēgties uz citiem koncertiem. Sarunājam tikai tā - Jūs man vairāk stundu/pusotru pirms koncerta masveidā nerakstat un netrobelējat vai es nevaru Jūs dabūt iekšā bez rindas. Atbilde ir ļoti vienkārša - ES NEVARU. Ja es varētu, es to izdarītu, bet es nevaru. Man nav tādu superspēju. Paldies par sapratni un tiekamies festivālos ❤️ 🍾 📸 @stkvcs #singapūrassatīns #yunglatvieši #AnimalPrint #GEPARDS #NarcosLatvia #BIGCAT

A post shared by J Ā N I S 🤘🏻 K R Ī V Ē N S (@krivenchy) on Jul 1, 2019 at 12:13am PDT