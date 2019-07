Plāno novērst iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda veidošanos

VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums tiek noteikts nodokļa maksātājam divas reizes gadā - taksācijas gada periodam no 1.janvāra līdz 31.jūlijam un taksācijas periodam no 1.augusta līdz 31.decembrim.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", aprēķinot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu taksācijas gada periodam no 1.janvāra līdz 31.jūlijam, tiek ņemts vērā nodokļa maksātāja ar IIN apliekamais ienākums, kas gūts no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30.septembrim (izņemot ienākumus no kapitāla pieauguma).