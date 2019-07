Krievijas bokseris Ļebedevs paziņo par karjeras beigšanu

Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!

