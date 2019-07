RFS izrauj uzvaru kompensācijas laikā pret Maksimenko pārstāvēto "Olimpija"

Šajā spēlē pārsvars piederēja "Olimpija" komandai, tomēr RFS spēja atbildēt ar pāris ļoti bīstamiem pretuzbrukumiem. Vienu labu iespēju rīdzinieki gan ieguva pēc mājinieku aizsarga kļūdas, jo pretiniekam bumbu atņēma Lemajičs, tomēr viņš no tuvas distances uzsita tieši virsū vārtsargam. Vēl viens labs uzbrukums Latvijas komandai bija 32.minūtē, kad izdevās aizbēgt no sāncenšiem - Lemajičs veica piespēli no kreisā flanga, tomēr nesenais papildinājums, serbu uzbrucējs Andrija Kaluderovičs nespēja gūt vārtus.