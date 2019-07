"VEF Rīga" neturpinās spēlēt VTB Vienotajā līgā

Vienotā līga tika dibināta 2008.gadā, bet pirmajā gadā testa režīmā tika izspēlēts īss turnīrs ar astoņu komandu līdzdalību, kur Latviju pārstāvēja vairs neeksistējošā "ASK Rīga".

Tikmēr Eirokausos "VEF Rīga" iepriekšējo reizi piedalījās 2014./15. gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā, bet nākamajā sezonā piedzīvos atgriešanos un FIBA Čempionu līgas grupu turnīrā spēlēs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas, Čehijas klubu Nimburkas ČEZ un divām kvalifikācijas veiksminiecēm.