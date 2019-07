Festivāla “Dzīres Kuldīgā 2019” vadmotīvs – instrumenti

Pie Māras dīķa piektdien un sestdien varēs baudīt “Dzīrēs Kuldīgā” jau iepazīto mucu darināšanas šovu, bet svētdien šeit notiks arī sportiskas aktivitātes – Kurzemes mediju čempionāts galda futbolā un tradicionālie “Dzīru” olu kari. Gan piektdien, gan sestdien noteiktos laikos Māras dīķī vizināsies viesis no Nīderlandes – serenāžu meistars Reiners Sijpkens ar savu ērģeļlaivu. Piektdienas un sestdienas vakarā, kad satumsīs, dīķī norisināsies muzikāli krāsainas strūklaku dejas, bet sestdienas naktī vieglatlētikas manēžā ar vienīgo uzstāšanos Ziemeļeiropā, piedāvājot muzikāli akrobātisku šovu “Levitējošās klavieres”, publiku pārsteigs spāņu mākslinieki Dāvids Moreno un Kristina Kalleja. Māras dīķa programmu svētkos piedāvā Kuldīgas kultūras centrs.

Rātslaukuma programma atšķirsies no citiem gadiem vispirms ar to, ka skatuve neatradīsies iepriekš pierastajā vietā pie Alekšupītes, bet gan tuvāk Kuldīgas jaunajam rātsnamam. Atšķirīgs būs arī programmas saturs – šogad šeit svētku viesiem piedāvās skatuves un mākslas instalāciju “Skatuve No. Kuldīga 777” kā veltījumu faktam, ka šogad aprit 777 gadi kopš laika, kad Kuldīga pirmoreiz pieminēta vēsturiskos dokumentos. Šeit būs pieejamas atvērtās klavieres, varēs baudīt performanci “777 sekundes klavieru skaņās”, piektdienas un sestdienas izskaņā piedāvās kvalitatīvas koncertprogrammas, bet trīs dienu garumā smalkas uzkodas un dzērienus piedāvās pazīstamais šefpavārs Raimonds Zommers. Šo programmu svētkos piedāvā Kuldīgas Aktīvās atpūtas centra komanda.