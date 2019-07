Ghetto Games Festivāls sākas jau šajā nedēļas nogalē

Starptautiskās BMX Freestyle sacensībās dalību apstiprinājis divkārtējs GGFEST čempions Andres Lainevūls no Igaunijas. Pret slaveno igauni un citiem Baltijas izcilākajiem sportistiem stāsies profesionāļi no gandrīz visām pasaules malām - Apvienotās Karalistes, Somijas, Ungārijas, Vācijas, Krievijas, Nīderlandes, Argentīnas un citām valstīm. Tālākais ciemiņš gaidāms no Argentīnas - Eze Martinezs ir uzlecoša BMX Freestyle zvaigzne, kurš šajā sezonā sevi plašākai publikai parādījis vairākos slavenā VANS PRO CUP sacensību posmos. Īpašu uzmanību BMX entuziastu un ekstrēmā sporta fanu sirdīs noteikti iemantos Nīderlandes nacionālais čempions Toms van den Bogards, kurš šobrīd uzskatāms par vienu no titulētākajiem braucējiem Eiropā un ieguvis pasaules slavu ar savu pārsteidzoši augsto amplitūdu.