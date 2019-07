Eds Šīrans jau šovakar pieskandinās Lucavsalu

No gaidāmā apmeklētāju skaita vairāk nekā 30 000 klausītāju būs citu valstu iedzīvotāji. Toniņa atzīmēja, ka visvairāk ārzemju apmeklētāju gaidāmi no kaimiņvalstīm - Lietuvas un Igaunijas.

Savukārt Rīgas Satiksmes pārstāve Rudīte Reveliņa informēja, ka gan uz koncerta vietu, gan no Lucavsalas tiks norīkoti papildu sabiedriskā transporta reisi. Viņa arī atklāja, ka tiks izveidots speciāls trolejbusa maršruts, kurš 12.jūlija vakarā kursēs no Latvijas Universitātes ēkas līdz Lucavsalai. Plānots, ka speciālā maršruta trolejbusi sāks kursēt no plkst.18. Reveliņa gan vērsa uzmanību, ka uzreiz pēc koncerta trolejbusi šajā maršrutā vairs nekursēs.