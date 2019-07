Zinātnieki identificējuši senākās cilvēka atliekas ārpus Āfrikas

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Nature” , galvaskauss ir vismaz 210 tūkstošus gadu sens, tātad 16 tūkstošus gadu senāks par augšžokļa kaulu, kas pagājušajā gadā tika atrasts Izraēlā. Galvaskausa fragments parāda, ka cilvēki no Āfrikas emigrēja daudz agrāk, nekā uzskatīts iepriekš.

Pati galvaskausa fragmenta fosilija patiesībā tika atrasta jau pirms vairākiem desmitiem gadu. Arheologi to izraka 20. gadsimta 70. gados Apidima alā Peloponēsas dienvidos, Grieķijā, un līdz šim tā glabājās Atēnu Universitātes muzejā.

Pētnieki atklāja, ka pierādījumi par to, ka cilvēks jau tik sen emigrēja no Āfrikas un sasniedza Grieķiju, bija pamatīgs pārsteigums. Tiesa, skatoties objektīvi, nekādam pārsteigumam par to nevajadzētu būt.