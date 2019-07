Sociālie tīkli kļuvuši par nopietnu apdraudējumu uzņēmumiem

“Jums nav jāreaģē uz pilnīgi katru negatīvu tvītu vai komentāru. Citreiz labāk ir ignorēt, lai bez iemesla neradītu iemeslu krīzei vai skandālam. Svarīgi ir atrast pareizo toni – šādi būs iespējams kontrolēt notiekošo un pavērst to savā labā,” saka Tvohila.

Viens no būtiskiem faktoriem ir uzņēmuma darbinieku aktivitāte sociālajos tīklos. Citreiz kibernoziedznieki izmanto tieši darbiniekus, lai piekļūtu organizācijas datiem.

“Līdz ar to uzbrucēji var uzmeklēt uzņēmuma darbinieka profilu, izpētīt, kur darbiniekam patīk atpūsties. Ja potenciālais uzbrukuma upuris ir slēpošanas cienītājs, tad, piemēram, hakeri var aizsūtīt kaitniecisku linku ar it kā lētu piedāvājumu “Šveices kalnu kūrortā”. No darba epasta atverot šādu hipersaiti, uzbrucēji var iefiltrēties uzņēmuma sistēmās,” saka Horns.