Mīlestība un apelsīni grupas “Saldās sejas” jaunajā dziesmas videoklipā

Guntars Račs: “Biju pamatīgi pārsteigts, kad pirmo reizi to noklausījos, jo Tomass ar Jāni to bija pabeiguši vienā naktī un no rīta jau bija gatavi studijā ierakstīt paraugversiju. Es uzreiz sapratu, ka šī nebūs tikai viena no albuma dziesmām un, ka tai ir paredzēts lielāks lidojums. Es vismaz tā ļoti ceru. Priecājos, ka manai grāmatai tagad ir tik skanīga tituldziesma! Tā ir atskaņota vien dažas reizes, bet jau tagad jūtams, ka klausītājiem tā ļoti patīk. Jau pirmajā nedēļā tā kļuva par spēlētāko dziesmu “Latvijas Radio 2””.