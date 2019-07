Evelīna Pārkere atklāj, kāpēc pēķšņi atteikusies būt vietējā šova "Gribi kļūt slavens?" vadītāja

“Tiem, kas nezina, “Youtube” iznāca mans šovs, kas saucās "Gribi kļūt slavens?". Tas bija šovs, kuru man piedāvāja izveidot producentu kompānija un šobrīd šis šovs ir burtiski tikai par mani un parāda video to, cik ļauna es esmu. [..] Jau no paša sākuma es domāju, ka būšu kā vadītāja, bet principā visas idejas bija viņu un, tad kad es kaut ko ieteicu, manas idejas neņēma vērā. Man tika sūtīti scenāriji dienu iepriekš vai dažas stundas pirms filmēšanas,” viņa stāstīja, piebilstot, ka šovā viss pārmērīgi dramatizēts, ar montāžas palīdzību atstājot tikai negatīvo, lai gan viņa teikusi arī daudz laba, uzmundrinājusi un iedvesmojusi dalībniekus.

“No sirds un dvēseles gribu atvainoties visiem, kas bija šīs te ballītes un šova dalībnieki. [..] Man nebija tiesību jums braukt augumā. Man nebija tiesību jūs pazemot. Jūs izdarījāt maksimumu no tā, ko varējāt izdarīt un tas vienalga ir labi. Es vienkārši biju ļoti liela kuce, kas jūs visa video laikā nomelnoja. Un man nebija tiesību to darīt. Un man nevajadzēja to darīt. Bet es to darīju un man ir ļoti liels kauns par to. Tiešām,” viņa atzinās.