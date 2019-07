Latvijas U-18 meiteņu basketbola izlase aizvada cīņu par 5.-8.vietu

Mačs sāksies plkst.19.30 pēc Latvijas laika, un to tiešraidē translēs Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) oficiālais "YouTube" kanāls. Šī mača uzvarētāja turnīru turpinās, aizvadot cīņu par piekto vietu, kamēr zaudētājai būs jāspēkojas par astoto vietu. Iepriekš jau ziņots, ka Latvijas izlase pirmajā čempionāta spēlē ar 85:60 sagrāva mājinieces Bosniju un Hercegovinu, bet otrajā mačā ar 89:84 pārspēja Poliju, kamēr grupu turnīra noslēdzošajā cīņā ar 73:69 tika apspēlēta Lietuva un gūta uzvara apakšgrupā. Savukārt astotdaļfinālā ar 74:58 droši pārspēta Izraēlas izlase, tomēr ceturtdaļfinālā ar 52:79 piedzīvots zaudējums Krievijas valstsvienībai. Savukārt Spānijas izlase pirmajā C apakšgrupas spēlē ar 80:48 sagrāva Čehijas izlasi, otrajā mačā ar 63:64 piedzīvots zaudējums Francijai, bet pēdējā grupu turnīra spēlē ar 77:58 pārspēta Izraēlas izlase. Tikmēr astotdaļfinālā spānietes ar 106:36 sagrāva Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību, kamēr ceturtdaļfinālā ar 63:76 ciesta sakāve pret Itālijas vienaudzēm. Sezonas laikā liela daļa no basketbolistēm kopā spēlējušas "TTT Rīga - Juniores" vienībā pie izlases galvenā trenera Aināra Čukstes, bet divas dāmas ieguvušas labu praksi Liepājas komandā. Trīs spēlētājas U-18 čempionātā varēs spēlēt arī nākamgad, viena - vēl divus gadus. Šī gadu gājuma komanda galvenā trenera Kaspara Mājenieka vadībā 2017.gadā Eiropas U-16 čempionātā izcīnīja ceturto vietu un ceļazīmi uz U-17 Pasaules kausa izcīņu, kurā pērn tika sasniegta astotā vieta. Jetei Nullei šis ir jau astotais jauniešu čempionāts, Laurai Melderei - septītais, Ketijai Vihmanei un Paulai Kļeščovai - piektais. Čukste Eiropas jaunatnes čempionātos regulāri strādā kopš 2001.gada, šai laikā divas reizes ar U-20 izlasi izcīnot bronzas medaļas, bet pēdējos gados divreiz iegūstot ceļazīmi uz U-19 Pasaules kausa izcīņu. Gatavojoties Eiropas čempionātam, latvietes vispirms pārbaudes spēlēs piekāpās somietēm, kuras spēlēs Eiropas čempionāta B divīzijā (66:92 un 73:90), pēc tam pārliecinoša uzvara Baltijas kausa izcīņā (tai skaitā 67:43 pār Lietuvas izlasi), kam sekoja divi zaudējumi Francijas juniorēm (48:81 un 53:72) un uzvara pār Krievijas U-18 izlasi (61:56). Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kuras jauniešu komandas šovasar piedalās U-19 Pasaules kausa izcīņā gan puišu, gan meiteņu konkurencē, kā arī Eiropas čempionātu A divīzijās visās sešās vecuma grupās. Latvijas U-18 meiteņu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam: Jete Nulle, Anita Miķelsone, Paula Kļeščova, Juta Harčenko (visas - "TTT Rīga - Juniores"), Una Šteinharde, Madlēna Ģērķe, Eva Indriķe, Paula Mauriņa, Nikola Priede (visas - "TTT Rīga - Kadetes"), Ketija Vihmane, Daniela Grigorjeva (abas - "Liepāja"/LSSS), Laura Meldere (Venēcijas "Umana Reyer").