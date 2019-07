Sudmaliņu konkurss – medusmaize dejas ekspertiem

Dejas skolotāja Taisa Aruma atcerējās, ka vēl pirms “Sudmaliņām” 1988. gadā, kad festivālā “Baltica” piedalījās arī daudzi dejas kolektīvi, kurus uzrunājot etnohoreologs Harijs Sūna uzsvēra, ka nevar būt tāda tautas dejas programma, kurai nav sava stāsta. Šajā, “Sudmaliņu” konkursā varam ievērot ka, izņemot Daiļradi, citiem latviešu kolektīviem nebija šāda stāsta. Laikam nevar būt nekāda stāsta, ja savu savu dejas priekšnesumu dejotāji sadala divās daļās – tas ir tikai divas, viena no otras neatkarīgas dejas. Ne tik bargs attiecībā pret latviešu dejotājiem ir vācu videoblogeris Markus Aleksandrs (AlexFilmdoku international), kurš rūpīgi seko līdzi latviešu un lietuviešu folkloras festivāliem jau no pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem. Viņa skatījumā latviešu dejotāju ansambļi ir uzlabojuši savu dejas kvalitāti, ja salīdzina ar to, kā bija pirms 20 gadiem, kurpretī, piemēram, indiešu dejotāji ir tādi paši, kādus viņš ir redzējis senāk festivālā Palangā. Viņaprāt dejā jābūt rituālam un tāpēc tieši Daiļrade ir viņa skatījumā ir viens no labākajiem ansambļiem šajā konkursā.