Kā parūpēties pa ādas sēdekļiem vasarā

Kopš autoindustrija iepazinusi kvalitatīvu dabīgās ādas imitāciju, augstvērtīga automašīnu interjery apdare pieejama arī salīdzinoši nedārgiem auto. Lai gan daudzi ražotāji palaikam nāk klajā ar jauniem, komfortabliem un viegli kopjamiem sintētiskajiem materiāliem, "ādas salons" joprojām ir prestižs un automašīnas vērtību ceļošs apdares elements. Lai tas ilgstoši saglabātu teicamu izskatu, salonu nepieciešams atbilstoši kopt, un, kas vēl svarīgāk, pienācīgi aizsargāt no apkārtējās vides iedarbības. Ar ādu apšūti paneļi un sēdekļi var ciest, kā no mehāniskiem bojājumiem, tā arī karstuma un ultravioleto staru iedarbības. Tīrot pat ar speciālu autokosmētiku, nav ieteicams izmantot lētus mājsaimniecības sūkļus, jo tie ir pārlieku asi.

Ja ādas detaļas ir gaišas un ir kļuvušas sevišķi netīras, piemēram, no džinsu biksēm, Turtle Wax iesaka lietot Power Out! sērijas tīrītāju ādas saloniem aerosolā. Tā saturs ir maigas, īpaši iedarbīgas putas, ko iestrādā ar aerosola korķī integrētu birstīti. Šis līdzeklis noder arī tad, ja iegādātais auto nav jauns, un tā iepriekšējais īpašnieks salonā smēķējis, jo Power Out! sērijas autosmētika likvidē arī nepatīkamus aromātus. Īstas ādas saloniem ieteicams Turtle Wax klasiskais līdzeklis Luxe Leather. Tā patentētais sastāvs iztīra, mīkstina un atsvaidzina, turklāt lieliski pasargā apdari no nokrišņu, nejauši izlietu šķidrumu un ultarvioleto staru iedarbības. Šis līdzeklis iestrādājams virsmā ar mīkstu lupatiņu, ko var iegādāties atsevišķi.