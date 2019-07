Hamiltons izcīna drošu uzvaru dzimtās Lielbritānijas "Grand Prix"

Hamiltons, kuram ir 34 gadi, savas F-1 braucēja karjeras laikā nu ir izcīnījis jau 80 uzvaras, kas tikai par 11 panākumu tiesu atpaliek no leģendārā vācieša Mihaela Šūmahera rekorda. Brits savas dzimtenes posmā guvis jau sešas uzvaras, kas arī ir visu laiku labākais sasniegums.

Otro vietu svētdien guva Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass no Somijas, no uzvarētāja atpaliekot teju 25 sekundes, kamēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena stājās "Ferrari" pilots Šarls Leklērs no Monako.