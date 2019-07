Mārtiņš Kapzems: “Ja Tu zini savu mērķi, vajag tikai iet uz priekšu un to sasniegt!”

Jau no bērnības zina – smēķēt nav veselīgi

Mārtiņa vecāmamma ir ārste, tāpēc viņam jau no bērnības ir zināms tas, ka smēķēšana kaitē veselībai un nekā laba šajā nodarbē nav. Šādi uzskati viņam ir vēl joprojām. ”Nekad neesmu smēķējis, un smēķēšana arī nekad nav mani uzrunājusi. Uzskatu, ka tā ir lieta, bez kuras dzīvē var iztikt. Tāpat arī vienmēr esmu rūpējies par savu veselību un īsti nesaprotu, kas tieši smēķēšanā ir labs. Tu vienkārši elpo dūmus un bojā savas plaušas. Turklāt ar sabojātām plaušām taču vēl visa dzīve jānodzīvo. Kāpēc lai es sev to nodarītu?” - tā Mārtiņš.

Vai smēķēšana tik tiešām var palīdzēt nervu nomierināšanai vai kādam citam biežāk minētam smēķēšanas iemeslam? Mārtiņa viedoklis ir nemainīgs – nevar. “Manuprāt, bieži piesauktie smēķēšanas iemesli ir tikai attaisnojumi tam, lai sāktu vai turpinātu smēķēt. Jo, ja tā padomā, tev taču nevajag cigareti, lai sāktu ar kādu runāt. Arī par skaistu nodarbi to nevaru nosaukt. Turklāt uzskatu, ka pastāv labāki veidi, kā nomierināties. Piemēram, man ļoti palīdz fiziskās aktivitātes. Aktīvi nodarbojoties ar sportu, nekādu problēmu ar nerviem nav. Tu kļūsti mierīgāks un pašpārliecinātāks. Ja ir gana daudz hobiju un aktivitāšu, ko darīt, tad arī cigaretes vairs nebūs vajadzīgas,” skaidro Mārtiņš.

Tāpat arī var palīdzēt draugu atbalsts. Piemēram, ja zini vēl kādu, kurš vēlas atmest smēķēšanu, dariet to kopā! Atbalstiet viens otru, slēdziet derības. Jā, arī derības var būt lieliska motivācija, jo kurš gan gribētu zaudēt derībās? Varat arī kopīgi krāt ietaupīto naudu un pēc tam to iztērēt, apmeklējot kādu pasākumu. Domāju, ka tas noteikti būtu lielisks sākums kādam kopīgam piedzīvojumam!

Vienotas formulas, kā atmest smēķēšanu vai kā motivēt sevi, nav. Mēs katrs esam citādāks, un katram no mums ir savas intereses. Tieši tāpēc ir sevi jāiepazīst, jāsaprot, kas ir tas, kas tevi dzen uz priekšu. Un tad, kad šī lieta ir atrasta, to nevajag laist vaļā! Ja tu zināsi, ko tu vēlies, tad viss būs vieglāk – vajadzēs tikai meklēt veidus, kā to sasniegt!” mudina Mārtiņš.