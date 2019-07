Ar jestriem dančiem noslēdzies kantri festivāls “Country Bauska Festival 2019”

Klausītājus festivāla pirmajā dienā priecēja tādas pašmāju leģendas kā “Sestā Jūdze” un “Dakota”, grupa “Mustangs”, daudzsološā grupa “Zelta kniede” no Siguldas, kā arī Aivars Birzmalis un Jānis Misiņš. Kā pirmās dienas galvenais mākslinieks uz skatuves tika gaidīta Nīderlandes grupa “Cousin Hatfield”, kas ir vieni no retajiem Eiropā, kas uzstājas western swing stilā.

Festivālā savu prasmi pilnībā parādīja arī līnijdejotāji, kuru paraugdemonstrējumi uzsāka pasākuma otro dienu. Savukārt no grupām uz lielās skatuves pirmā kāpa latviešu grupa "The Rolltons". Otro festivāla dienu uz mazās skatuves atklāja iecavnieces "Carnelian", kurām sekoja Bauskas grupa "Bekars". Savukārt viena no gaidītākajām grupām bija visu iemīļotā "Latvian Blues Band", kas uz festivāla skatuves kāpa pirmo reizi.

“Country Bauska Festival 2019” noslēdzošajā dienā uz Lielās skatuves kāpa arī pasākuma producents Mārtiņš Jātnieks ar savu grupu. “Neskatoties uz to, ka uz mani gūlās virkne organizatoriskās atbildības, man bija patiess prieks uzstāties tik draudzīgai un atsaucīgai publikai. Es no sirds izbaudīju festivālu! Pēdējā gada laikā tika ieguldīts smags darbs, lai festivālu padarītu daudzveidīgāku, lielāku uzsvaru liekot uz to, lai klausītajiem būtu iespēja izbaudīt, un daudziem no klātesošajiem arī uzzināt, par mūsdienīgiem kantrīmūzikas virzieniem. Festivāla teritorija bija iekārtota tā, lai būtu ērta visiem apmeklētājiem – bija bērnu stūrītis, kur bez maksas varēja izbaudīt dažādas atrakcijas. Divas skatuves festivāla teritorijā nodrošināja to, ka varēja izvēlēties: doties pie Lielās skatuves un mesties uz deju grīdas vai izbaudīt koncertu sēdus, vai pie Mazās skatuves – griezties enerģiskos deju ritmos un līnijdejās,” atklāj Jātnieks.