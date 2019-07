"Positivus" piedāvā īpašu programmu kino gardēžiem

Piektdienā, 26. jūlijā, "Kino Bize" kino telts programmā redzēsim LKA Nacionālās filmu skolas studentu īsfilmas “Kolektīvs.ES” (2018), “Diskrēts” (2019), “Drauga Spirit” (2017) un “Lelles” (2018). Pilsētu, kurā dienas bija īsas un miglainas, bet naktis bezgalīgi garas; pilsētu, kurā brīvību un jaunību piedzīvoja Niks Keivs un Deivids Bovijs, redzēsim filmā “Iekāre un mūzika Rietumberlīnē” (Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989, 2015). Smieklīgu, pārgalvīgu un ļoti sirsnīgu stāstu par 90. gadu Losandželosu, skrituļdēļiem un bērnību bez mobilā telefona un interneta, toties ar Pixies, Moriseja un Wu-Tang Clan ierakstiem redzēsim filmā “90. gadu vidū” (Mid90s, 2018). Būs skatāma arī viena no pēdējā laika atzītākajām latviešu veidotajām filmām “Blakus” (2019), pirms kuras norisināsies saruna ar filmas veidotājiem. Ar tumsas iestāšanos kino teltī virmos Argentīnas roks un blondā, sprogainā sērijveida slepkavas Karlosa Rovledo Puča valdzinājums filmā “Eņģelis” (El Angel, 2018). Piektdienas filmu maratona programmu noslēgs leģendārias mūzikls “Breolīns” (Grease, 1978) ar jauniņo Džonu Travoltu, Olīviju Ņutoni-Džonu un pavadošo dziedātāju duetu, kas palīdzēs visiem kopā dziedāt filmas slavenās melodijas.

Sestdienā, 27. jūlijā, Kino Bize kino telts programma iesāksies ar divām ģimenes filmām - “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” (2019) un “Los Bando” (2018). Turpinājumā būs skatāma Kventina Tarantino ikoniskā kriminālfilma “Lubene” (Pulp Fiction, 1994), kas ir slavena ar bagātajiem dialogiem, ironisko humora un vardarbības sajaukumu un nelineāro sižeta līniju. Krāpnieki, pistole un nolaupīts sunītis - komēdijā "Kriminālās ekselences fonds" (2018) - filma, kuru noteikti nedrīkst palaist garām, gluži tāpat kā diskusiju ar filmas veidotājiem pirms seansa! LKA NFS studentu īsfilmas “Kolektīvs.ES” (2018), “Diskrēts” (2019), “Drauga Spirit” (2017) un “Lelles” (2018) būs skatāma arī sestdienas vakarpusē. Filmu programmu, kas tapusi sadarbībā ar ASV vēstniecību un Gētes institūtu Latvijā, festivāla otrajā dienā noslēgs mūzikls “Mazais šausmu veikaliņš” (Little Shop of Horrors, 1986) un vampīrfilma “No krēslas līdz rītausmai” (From Dusk Till Dawn, 1996), kuras darbība risinās kādā tālbraucēju un baikeru bārā “Titty Twister” ar Džordžu Klūniju un Kventinu Tarantino galvenajās lomās.

Atgādinām, ka šogad festivālā uzstāsies "Disclosure" Dj set, "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Cut Copy", "Elderbrook", "Superorganism", Ivans Dorns, "Daddy Was A Milkman", ansis, "Husky Loops," "Ewert and The Two Dragons", un citi.