Saulkrastos sācies ikgadējais džeza festivāls

Visu nedēļas garumā līdz 20. jūlijam, ik vakaru no plkst.19 uz brīvdabas skatuves atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" kāps pieredzējuši un izcili mūziķi no visas pasaules. Festivāla galvenie viesi būs no džeza mūzikas dzimtenes ASV - leģendārie Deniss Čeimberss, Džefs Berlins, Deivids Senšess un Ozs Nojs, kuri apvienojušies muzikālā apvienībā "Moshulu" un 20. jūlija vakarā noslēgs Saulkrastu festivāla programmu.

Visas nedēļas garumā uz skatuves kāps dažādi atzīti un izcili džeza mūziķi - tādi kā virtuozais saksofonists Klodenss Luiss ar grupu "CieL Experience" no Floridas, grupa no Ungārijas "Silhoiette" kopā ar perkusionistu, vokālistu un komponistu no ASV Vinx, pašmāju veiksmīgākā džezfanka grupa "Very Cool People" kopā ar viesmāksliniekiem. Muzicēs trīs bigbendi - Kauņas Bigbends no Lietuvas, Rīgas Doma kora skolas un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas bigbends no Latvijas un "Interfak" bigbends no Beļģijas, kā arī divi atšķirīgi basģitāristi - jaunā, strauji uzlecošā zvaigzne no Polijas Kinga Glika un pasaules mūzikas aprindās plaši pazīstamais franču basģitārists SHOB. Uz festivāla skatuves ar savu maigo kontrabasa spēles manieri šogad atgriezīsies arī Ehuds Etuns, kura trio sastāvam ir pievienojies ģitārists Rafals Serneckis un vokāliste Bogna Kiciņska.