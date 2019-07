Astronomi pie melnā cauruma novērojuši kaut ko iepriekš neredzētu

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, starptautiskā astronomu komanda novēroja, ka melno caurumu ieskauj rotējošs, no matērijas veidojies disks. Melnais caurums atrodas spirālveida galaktikā “NGC 3147”, aptuveni 130 miljonu gaismas gadu lielā attālumā no Zemes.