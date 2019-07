Paula Freimane par krūšu implantu izņemšanas operāciju: “Raudāju divas stundas no vietas”

“Kādēļ es izņēmu implantus? Krūtis es palielināju gandrīz pirms trīs gadiem. Patiesībā man jaunībā ļoti patika, kā izskatījās manas dabīgās krūtis. Taču, kad sāku nodarboties ar fitnesu un zaudēju tauku masas, krūtis palika mazākas, un es tam pat nepievērsu pārāk lielu uzmanību, jo zināju, ka iegūstu daudz vairāk - veselīgu ķermeni, starojošu ādu, tvirtu augumu.. uz tā visa fona daži izmēri mazākas krūtis likās mazsvarīgi. Tā laika puisis manī lēnām sāka ieviest citas domas.. norādīja uz to, ka krūtis ir palikušas mazākas.. iespējams vajadzētu sākt domāt par to uzlabošanu.. un tā sākās mani kompleksi par krūšu izmēru. Jau pēc gada es devos uz operāciju un veicu krūšu palielināšanu. Iznākums bija satriecošs. Man ļoti patika kā izskatījās jaunās krūtis.. pēc sešām nedēļām es atgriezos treniņos un jutos lieliski..

No viena ārsta pie otra es nonācu pie sava plastiskā ķirurga, kurš man pateica, ka man ir dubultās kapsulas izveidošanās (aptuveni no 1000 gadījumiem tas notiek ar 1) - ak “laimīgā” es! Vairākus mēnešus es cīnījos ar antibiotikām.. aizliegumu trenēties. Tas viss bija velti, un tika nolikts datums, kad implantus mainīt uz citiem. Atceros sevi dienu pirms operācijas.. es raudāju divas stundas no vietas.. man bija tik ļoti bail.. es domāju “kāpēc tieši es?”, jo nekad jau neliekas, ka kaut kas notiks tieši ar tevi. Es sāku atcerēties, ka lēmums par krūšu palielināšanu līdz galam nebija tāpat mans un esmu skaista arī bez implantiem.