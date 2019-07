Dziedātāja Adriana Miglāne atklāti par saviem kompleksiem: “Es skatos un sevi kritizēju”

MANA SKOLA VISLABĀKĀ! @rigastalmacibasvsk ES to paveicu! 🎓🎓🎓 Ilzīt, Tu esi brīnums, kurš sasilda sirsniņu un dvēseli! Tu esi cilvēks, kurš dod iedvesmu sasniegt tādus mērķus! Paldies Tev par šo skolu, kurā vienmēr būs patīkami atgriezties! ❤️ Paldies visiem maniem mīļajiem sveicējiem un paldies manam tauriņam par kleitu! @butterfly.lv

