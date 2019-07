"Daugavpils satiksmes" vadībā Savicki nomaina iepriekš Eigima atlaistais Blagoveščenskis

No AS "Daugavpils satiksme" valdes locekļa amata šorīt atsaukts Romans Savickis, viņa vietā uz laiku ieceļot Sergeju Blagoveščenski, ko vēl pērnā gada nogalē no šā uzņēmuma valdes atsauca toreizējais Daugavpils mērs Rihards Eigims ("Mūsu partija").