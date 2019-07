Banku uzraugs piespriež "Rigensis Bank" 1,03 miljonu eiro sodu

"FKTK bankā veica klātienes pārbaudes, kuru laikā izskatīti klientu darījumi līdz 2019.gada februārim. Veiktajās pārbaudēs FKTK ir konstatējusi virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos. Banka nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu finanšu noziegumu apkarošanas jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu," skaidroja FKTK.

FKTK arī atzina, ka bankas iekšējās kontroles sistēma nenodrošina klienta padziļinātās izpētes nepārtrauktību visā klienta darbības periodā, banka nav atbilstoši novērtējusi ar klientiem un to veiktajiem darījumiem saistītos riskus un nav pievērsusi uzmanību klientu veiktajiem netipiski lieliem, sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa, tostarp nav noskaidrojusi un atbilstoši dokumentējusi secinājumus, savlaicīgi nav ieguvusi klientu saimniecisko darbību pamatojošus dokumentus.

"Rigensis Bank" arī nav ieguvusi un pietiekami izvērtējusi informāciju, lai konstatētu aizliegto čaulas veidojumu pazīmes un līdz ar to atsevišķos gadījumos nav noteiktajā termiņā izbeigusi darījuma attiecības ar tiem.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 80% no maksimālā likumā norādītā apmēra - 10% no "Rigensis Bank" kopējā gada apgrozījuma Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā. FKTK iepriekš nav piemērojusi "Rigensis Bank" sankcijas par finanšu noziegumu apkarošanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.