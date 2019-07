Vidzemes plānošanas reģionā par vismaz 150 paredzēts samazināt autobusu reisu skaitu

"Vēlamies uzsvērt, ka spekulācijām par sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību lauku reģionos nav pamata. Arī turpmāk iedzīvotājiem, neskatoties uz to, vai tie dzīvo pilsētā, novada centrā vai pagastā, būs nodrošināta iespēja ar sabiedrisko transportu nokļūt dažādās valsts un pašvaldību iestādēs," pauda Plone, piebilstot, ka atbilstoši starptautiskās auditoru kompānijas "PriceWaterhouseCoopers" veiktajam maršrutu tīkla auditam no 2021.gada iedzīvotāji ar sabiedrisko transportu varēs tikt līdz vairāk nekā 99% no visām valsts un pašvaldību iestādēm.