Labklājības jomas prioritātēm nākamgad nepieciešami papildu 54 miljoni eiro

Ministre norādīja, ka arī ar pašvaldībām panākta konceptuāla vienošanās par garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa celšanu nākamgad no 53 eiro līdz 64 eiro. Turklāt, ja nākamajā gadā tiks celta minimālā pensija un sociālā nodrošinājuma pabalsts, tad vēl pēc gada pašvaldības varētu GMI palielināt līdz 99 eiro, sacīja Petraviča.

Ministre skaidroja, ka viņas iecere ir palielināt minimālo valsts pensiju aprēķina bāzi no 64 eiro uz 99 eiro, nosakot gradāciju katram darba stāža gadam. Piemēram, pensionārs ar 20 gadu darba stāžu patlaban saņem minimālo pensiju 70 eiro apmērā, bet pēc izmaiņām tā būs ne mazāka kā 128,70 eiro.

Petraviča uzskata, ka minimālās pensijas celšana ir obligāta, jo šis plāns jau divus gadus ticis atlikts. Iniciatīva paredz palielināt arī sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru no 64 uz 99 eiro pensijas vecumu sasniegušajām personām, kā arī apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti. Tikmēr personām ar pirmās grupas invaliditāti paredzēts palielināt arī pabalstam piemērojamo koeficientu no 1,3 uz 1,4.

Tāpat Petraviča informēja, ka vēl viena prioritāte ir pensiju indeksācijas mehānisma pilnveidošana, kas paredz no 2020.gada piemērot indeksāciju 100% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma. Saistībā ar šo iniciatīvu notikušas sarunas ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Aiju Barču.

Ministre skaidroja, ka pensiju indeksācijas mehānisma pilnveidošana ir veids, kā celt pensijas. Nepietiekot tikai ar to, ka tiks palielināta minimālā pensija, un ministre uzskata, ka svarīgi domāt par to, kā palielināt pensiju senioriem, kuriem ir liels darba stāžs, bet maza pensija. 2020.gadā indeksācijas mehānisma pilnveide no oktobra izmaksāšot 6,3 miljonus eiro, savukārt 2021.gadā - jau 36 miljonus eiro.