Boriss Džonsons paziņo, ka neatbalstīs ASV karu pret Irānu

Laikraksta "The Sun" rīkotajās debatēs pirmdien Džonsons norādīja, ka Irānas valdība ir "graujošs, bīstams, sarežģīts" režīms, tomēr militāra rīcība "mums Rietumos nav saprātīga izvēle".

ASV un Irānas attiecībās saglabājas spriedze, kas izraisījās līdz ar ASV prezident Donalda Trampa lēmumu pērn maijā vienpusējā kārtā izstāties no pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanās un noteikt Irānai smagas ekonomiskās sankcijas.

"Ja jūs esat daudzu rasu, multikulturālas sabiedrības līderis, jūs vienkārši nevarat lietot šādus izteikumus par cilvēku sūtīšanu atpakaļ," sacīja Džonsons. "Man šķiet, ka tas beidzās pirms daudzām desmitgadēm, un paldies debesīm par to."

Atbildot uz jautājumu, vai Trampa izteikumi ir rasistiski, Hants sacīja: "Šis ir prezidents valstij, kas ir mūsu tuvākais sabiedrotais, līdz ar to šādu izteikumu lietošana par prezidentu šajā situācijā nepalīdzēs."

Tramps svētdien tviterī vērsās pret Demokrātu partijas progresīvā spārna kongresmenēm, iesakot viņām "doties atpakaļ" uz turieni, no kurienes nākušas, ar šiem izteikumiem uzreiz izpelnoties demokrātu līderu pārmetumus rasismā un ksenofobijā.

Viņu vidū ir Ņujorkas kongresmene Aleksandrija Okasio-Kortesa, Ilhana Omara no Minesotas, Rašida Tlaiba no Mičiganas un Ajanna Preslija no Masačūsetsas.