Valdība atbalsta administratīvo sodu politikas izmaiņas par pārkāpumiem ar personu apliecinošiem dokumentiem

Iekšlietu ministrijas sagatavotajos grozījumos "Personu apliecinošu dokumentu likumā" ietverts regulējums par personu administratīvo atbildību personu apliecinošu dokumentu jomā, ņemot vērā to, ka 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums un zaudēs spēku Administratīvo pārkāpumu kodekss. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Par personu apliecinoša dokumenta atņemšanu, nodošanu vai pieņemšanu ķīlā varēs piemērot naudas sodu fiziskajai personai no 15 līdz 150 eiro, bet juridiskajai personai - no 15 līdz 500 eiro. Patlaban kodekss paredz naudas sodu no 70 līdz 140 eiro par personu apliecinoša dokumenta nelikumīgu atņemšanu, kā arī par personu apliecinoša dokumenta pieņemšanu ķīlā.