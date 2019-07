"Lauku sētas" Ingars mīļotajam vīrietim parādījis savu dzimteni

"Mēs paspējam tik daudz, un tomēr liekās, ka tik ļoti maz! Ir forši apciemot radus, bet, kad jādodas prom, tās atvadas... Tās plēš sirdi. No pilsētas uz laukiem... No laukiem uz pilsētu. Es ļoti, jo ļoti mīlu jūs! Un ir sāpīgs tas brīdis, kad nākamreiz tiksimies... Kaut kad... Lai cik tālu mēs viens no otra būtu, sirdī mēs būsim blakus vienmēr!" emocionāls ir Ingars.