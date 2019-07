Ausis džinkst vēl nākamajā dienā. Rīgā uzstājas 'industrial' leģendas "Ministry"

"Ministry" komentārus neprasa - grupa ir izdevusi 14 studijas albumus, nopelnījusi sešas "Grammy" nominācijas un pārdevusi vairāk nekā trīs miljonus ierakstu visā pasaulē.

"Ministry" 1981. gadā dibināja kubiešu izcelsmes mūziķis Als Jorgensens (Al Jourgensen). Sākotnēji grupa spēlēja sintpopu un new wave, tomēr pēc pirmā albuma "With Sympathy" izdošanas "Ministry" skanējums mainījās.

Grupas otrais albums "Twitch" iezīmēja maiņu "Ministry" muzikālajā virzienā, un tas tiek raksturots kā "industrial dance music" vai EBM ("electronic body music"). Ar katru nākamo albumu - 1988. gadā izdoto "The Land of Rape and Honey" un 1989. gada "The Mind is a Terrible Thing to Taste" - aizvien lielāku vietu "Ministry" mūzikā ieņēma smagā metāla stila ģitāru rifi, kā arī dažādu semplu izmantošana.

1992. gadā izdotais "Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs" ir grupas līdz šim veiksmīgākais albums. Albumā iekļautā dziesma "N.W.O" arī nopelnīja "Ministry" pirmo "Grammy" nomināciju. Kaut gan "Ministry" turpmākie albumi nav ieguvuši tādus panākumus, daudzi no tiem ir ieguvuši gan kritiķu, gan fanu atzinību, kā arī grupas mūzika izmantota tādās filmās kā "Sapieris" ("The Hurt Locker") un "Mākslīgais Intelekts" ("A.I. Artificial Intelligence").

Grupā kopš dibināšanas spēlē tikai tās līderis, solists, producents un multiinstrumentālists Als Jorgensens. Jorgensens savas teju 40 gadus ilgās karjeras laikā sadarbojies ar tādiem mūziķiem, kā Trents Reznors (Trent Reznor) no "Nine Inch Nails", Džello Biafra (Jello Biafra) no "Dead Kennedys", Džoijs Džordisons (Joey Jordison) no "Slipknot" un daudziem citiem, kā arī iesaistījies vairākos blakus projektos ("Revolting Cocks", "Lard", "Pailhead" u. c.)

Latvijā "Ministry" ieradušies gadu pēc sava 14. studijas albuma - "AmeriKKKant" - izlaišanas pagājušā gadā. Albumā tiek asi kritizēts ASV prezidents Donalds Tramps, tomēr, kā izteicies pats Jorgensens, "AmeriKKKant" nav vienkārši pret Trampu vērsts ieraksts, bet gan drīzāk viņa pārdomas par to, kā Amerika nonāca pie šā cilvēka ievēlēšanas.

Atskan "We will make America great again!" un koncerts var sākties. Kā pirmais tiek atskaņots skaņdarbs "I Know Words", kurā izmantoti vairāki sempli ar pretrunīgi vērtētām Trampa frāzēm. Uz skatuves sākumā ir tikai taustiņinstrumentālists Džons Bečdels (John Bechdel) un bundzinieks Dereks Abramss (Derek Abrams), bet uz ekrāna viņiem aiz muguras - Donalds Tramps. Pēc mirkļa uz skatuves parādās arī pārējie mūziķi - ģitāristi Sins Kvirins (Sin Quirin) un Cēzars Soto (Cesar Soto) un basģitārists Pols Damūrs (Paul D'Amour). Grupa sāk spēlēt pirmo "īsto" dziesmu "Twilight Zone", un pēc brīža uz skatuves parādās arī Jorgensens.