Eksperti: Krievijas aizsardzības nozari sākušas smacēt "lielu parādu paģiras"

“Aizsardzības industrija, neraugoties uz fantastiskajiem naudas līdzekļiem un šķietami lielo finansējumu, patiesībā dzīvo no rokas mutē, un mums nav pietiekami daudz naudas, ko investēt vitāli jaunu tehnoloģiju izveidē,” mēneša sākumā aizsardzības forumā sacīja Krievijas vicepremjers Jurijs Borisovs.

“Šobrīd spridzeklim ir sākusies laika atskaite,” saka Krievijas Stratēģijas un tehnoloģiju analīzes centra vadītāja vietnieks Konstantīns Makjenko, kurš ir arī viens no aizsardzības industrijas konsultantiem.

Viņš norāda, ka viena no galvenajām problēmām, kas arī var radīt “zināmu bumbas sprādzienu”, ir tā, ka Krievija turpina nodrošināt milzīgus līdzekļus bruņojuma iegādei un ražošanai.

“Pēc tam, kad jaunās sistēmas nonāk ekspluatācijā, valdība pārtrauc tās finansēt. Līdz ar to aizsardzības sistēmu ražotājiem nākas aizņemties no komercbankām, izmantojot valsts garantijas, lai nosegtu izmaksas, kas rodas sistēmu izmantošanas laikā. Tomēr šiem aizdevumiem procentu likme ir aptuveni 10% gadā, līdz ar to – ieroču un aizsardzības sistēmu ražotājiem rodas milzīgi parādi,” saka Makjenko.