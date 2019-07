Kā elektrisks Volkswagen pārspēja Formula 1

Kopš 1999.gada Gudvudas ātruma festivāla daudzi bija rekordam pietuvojušies, taču nevienam nebija izdevies to pārspēt. Šogad tas notika un to paveica franču autosportists Romēns Dimā ar elektrisko Volkswagen ID.R. Speciāli pielāgotajā 680 zirgspēku automobilī ar aerodinamikas elementiem visapkārt virsbūvei un milzīgu antispārnu aizmugurē Dimā to pašu leģendāro distanci veica par 1,7 sekundēm ātrāk - 39,90 sekundēs.