Video tiešraide: Mihaila Tāla piemiņas turnīra otrā diena

Astotā pasaules čempiona Mihaila Tāla piemiņas turnīrā sacenšas šahisti no visas pasaules. "Katrā no diviem turnīriem (ātrajā šahā un ātrspēlē) piedalīsies apmēram 300 spēlētāju no 26 valstīm, kuru vidū vairāk nekā 50 būs lielmeistari. Tik daudz lielmeistaru vienās sacensībās Latvijā vēl nekad nav bijis. Domāju, ka šajās dienās esam pasaules šaha centrs," sacīja LŠF prezidents Āris Ozoliņš.