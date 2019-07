Desmit interesanti fakti par NASA kosmosa programmu “Apollo”

“Apollo” Mēness misija bija viena no visdārgākajām valdības iniciatīvām ASV vēsturē. Intensīvākajos gados programmā piedalījās aptuveni 34 000 NASA darbinieku un vēl 375 000 līgumdarbinieku. Finansējums bija mainīgs, taču 2008.gadā Kongresa izpētes dienests bija aplēsis, ka, ņemot vērā aizvadīto gadu inflāciju, kopējās izmaksas bija aptuveni 98 miljardi ASV dolāru. Tas ir vairākas reizes dārgāk nekā ar atombumbas izgatavošanu saistītais “Manhetenas projekts” un ekvivalents 500 ASV dolāru izmaksai ikvienam valstī mītošajam vīrietim, sievietei vai bērnam, kas ASV dzīvoja 1969.gadā.

Misija “Apollo 7” par televīzijas tiešraidēm no kosmosa saņēmusi “Emmy” balvu

“Apollo” pirmā pilotējamā misija tika īstenota 1968.gada oktobrī, kad “Apollo 7” zemajā Zemes orbītā izmēģināja apkalpes un komandmoduli. Vienpadsmit dienu ilgušā lidojumā astronautiem Vallijam Širram, Donnam Aiselam un Valteram Kanningemam bija pirmā televīzijas tiešraide no pilotējama kosmosa kuģa. Tās tika reklamētas kā tiešraides no “brīnišķīgās “Apollo” telpas, kas atrodas augstāk par visu”, skatītāji varēja ieskatīties kosmosa kuģa iekštelpās, uzzināt, kā pagatavot maltīti bezsvara apstākļos, un noklausīties apkalpes locekļu asprātības. “Vallija, Valta un Donna šovs” bija ārkārtīgi populārs. Pēc atgriešanās uz Zemes astronauti saņēma īpašu “Emmy” balvu.

“Apollo” programmas otrā Mēness misija sākās 1969.gada 14.novembrī, kosmosa kuģim startējot negaisa laikā. Starts bija labs, taču 36 sekundes pēc pacelšanās kuģī un tā nesējraķetē “Saturn V” iespēra zibens. Pēc mirkļa sekoja otrs spēriens, kā rezultātā atslēdzās daļa elektronisko sistēmu. Kabīnē esošie astronauti Pīts Konrāds, Alans Bīns un Ričards Gordons redzēja instrumentu panelī iedegamies brīdinājuma spuldzītes. NASA uzskatīja, ka misija tiek pārtraukta. Taču jauns lidojumu kontrolieris atcerējās veidu, kā kosmosa kuģa signālsistēmu pārslēgt uz papildu ierīci, tā ļaujot apkalpei no jauna pievienot kuģa degvielas tvertnes un iedarbināt navigācijas platformu nokļūšanai orbītā. Kaut arī misijas sākums bija katastrofāls, “Apollo 12” veiksmīgi nolaidās uz Mēness.

Pēc atgriešanās no Mēness NASA turēja astronautus karantīnā

Kamēr pasaule noskatījās “Apollo 11” ceļojumā uz Mēnesi, lidojuma vadības centra darbinieki aizturētu elpu gaidīja paziņojumu par Mēness modeļa drošu nolaišanos. Kad tas tika saņemts, kapsulas komunikators Čārlijs Djuks teica: “Mēs jūs dublējam uz Zemes. Te ir vesels bars puišu, kas gandrīz kļuva zili. Mēs atkal elpojam. Liels paldies!” No telpas, kas atradās vienā no NASA Džonsona kosmosa centra ēkām, tika vadīta ne viena vien “Apollo” un “Gemini” programmas misija. Tagad, īsi pirms 50. gadadienas, kopš cilvēks spēris kāju uz Mēness, Hjūstonas kosmosa centrā ir atjaunots vēsturiskais lidojumu vadības centrs. Restauratori centušies būt ļoti precīzi, piemeklējot gan 60. gadu monitorus, gan oriģinālos mēbeļu audumus, pelnutraukus, dokumentus, pildspalvas un kartes. Ekskursantiem vēsturiskā telpa ir pieejama no 1.jūlija.