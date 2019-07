Santa Kola: "Mācos vairāk pastāvēt par sevi un vairāk likt sevi pirmajā vietā"

Kopš bērnības esmu cīnījusies ar smagām panikas lēkmēm, veģetatīvo distoniju un ne tik sen pārdzīvojusi arī pusotru gadu ilgušu depresiju. Panikas lēkmes un veģetatīvā distonija man bija jau laikā, kad neviens par to nerunāja, tāpēc toreiz domāju, ka tāda esmu vienīgā, un nesapratu, kas ar mani notiek. Tas visu padarīja morāli daudz smagāku, tāpēc esmu tik tiešām priecīga, ka cilvēki tagad nebaidās par to runāt, zinu, cik ļoti svarīgi tas ir.

Vairāk riskēt, ļauties notiekošajam, nebaidīties un nedomāt tik daudz uz priekšu par to, kas notiks, ja kaut kas neizdosies vai aizies šķērsām. Kā arī mazāk domāt par to, ko padomās citi, un mazāk censties, lai primāri visiem citiem būtu labi, bet gan biežāk domāt par sevi un nolikt sevi pirmajā vietā. To vēl tagad mācos, bet būtu bijis labi sākt to darīt jau krietni ātrāk.