Latvija piešķir patvērumu kādam Baltkrievijā vajātam Lukašenko kritizētājam

Tiesa atzina, ka kriminālatbildība par prezidenta vai cita varas pārstāvja apvainošanu Latvijā kā demokrātiskā sabiedrībā nav pieņemama. Tiesas ieskatā, lietā nav konstatējami apstākļi, kas liecinātu par to, ka vīrietis atstājis savu izcelsmes valsti vienīgi tādēļ, lai izvairītos no soda sakarā ar viņam uzrādīto apsūdzību.

No lietas materiāliem tiesa konstatējusi, ka vīrietis legāli un netraucēti izceļoja no Baltkrievijas un Latvijā ieceļoja vēl pirms kriminālvajāšanas sākšanas. Vīrietis ieceļoja Latvijā 2017.gada maijā, bet lēmums par pieteicēja apcietināšanu tika pieņemts jūnijā, savukārt 2018.gada aprīlī Baltkrievijas tiesībsargājošās iestādes viņu izsludināja starptautiskajā meklēšanā, un tikai 2018.gada jūnijā Baltkrievijas ģenerālprokuratūra lūdza Latvijas ģenerālprokuratūrai viņu izdot. "Tādējādi nav pamata secināt, ka pieteicējs ir atstājis savu izcelsmes valsti vienīgi tādēļ, lai izvairītos no soda par viņam inkriminētu noziegumu. Līdz ar to neizpildās tiesību normā paredzētais izslēdzošais nosacījums, kas neļautu piešķirt pieteicējam alternatīvo statusu," teikts spriedumā.