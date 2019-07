Bez valdības finansējuma Latvijas Radio problēmas risinās ar iekšējiem resursiem

No pārvaldības viedokļa ir pareizi, ja to klausās kā izpildītāju atskaiti. Bet valde ir vadītāji. Stratēģiskie. Viņiem pašiem papīri nav jāpārraksta, viņiem ir jānosaka mērķi un jāļauj tautai pašai rikšot/klumburēt norādītajā virzienā, nodrošinot resursus https://t.co/89cF2JrdAW

Klapkalne norādīja, ka turpmākai Latvijas Radio stratēģijas izpildei un plānveida attīstībai no 2019.gadam līdz 2022.gadam kopumā ir nepieciešami 30,9 miljoni eiro. Stratēģijās izpildei un plānveida attīstībā ir paredzēts attīstīt pētniecisko un dokumentālo žurnālistiku, mazākumtautību saturu, izveidot inovāciju laboratoriju, līdzsvarot satura veidošanu Latvijas reģionos, palielināt satura apjomu, izejot no reklāmas tirgus, pilnveidot informāciju tehnoloģiju (IT) attīstību un uzlabot tehnisko bāzi, kā arī pilnveidot finanšu vadības sistēmu.