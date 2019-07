Ir pagājuši trīs mēneši, kopš Kaspars uz dažām dienām no Kipras ieradās Rīgā, lai noskaidrotu savu attiecību statusu ar mīļoto sievieti. Attiecību iziršanas brīdis sakrita ar režisores Annas Vidulejas spēlfilmas “Homo Novus”, kurā Kaspars filmējās, pirmizrādes laiku, un viņš nolēma palikt arī uz to. Tā nu šīs dažas dienas ir ievilkušās jau trīs mēnešu garumā ar nomācošu ikdienas rutīnu - celšanos desmitos, vienpadsmitos no rīta, brokastošanu, garlaicības māktu pasēdēšanu un kafijas padzeršanu, grāmatas palasīšanu.